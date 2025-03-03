川普下令！展開新一輪進口木材調查 270天內完成

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 10:30

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美國總統川普上周六（1 日）下令展開新一輪木材進口調查，可能對進口木材徵收更多關稅，本輪調查將在 270 天內完成，恐進一步加劇貿易緊張。

據《路透》報導，川普當天簽署行政命令，指示商務部長盧特尼克根據 1962 年《貿易擴張法》第 232 條對美國木材進口進行國家安全調查。本次調查對象不僅包括木板，還包括家具等木材製品。

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川普還下令在 90 天內採取新措施，通過簡化公共土地伐木許可審核，增加美國國內木材供應。

一位白宮官員表示，加拿大、巴西、德國等國對木材進行補貼，向美國市場傾銷，而越來越依賴進口木材，可能對美國的國家安全構成威脅。

川普曾在 2 月 19 日表示，考慮對進口木材加徵 25% 關稅。

3 月 4 日起，美國對加拿大和墨西哥商品加徵 25% 關稅將正式生效。這位白宮官員表示，新的木材關稅將在此基礎上進行疊加。