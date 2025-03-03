俄羅斯建議美方恢復直飛航班 俄外交部：新任駐美大使近期赴任

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-03 11:30

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俄羅斯與美國代表團上周四（27 日）在土耳其伊斯坦堡舉行雙邊關係首輪會談，俄羅斯外交部上周五表示，俄美代表團商定採取聯合措施，使兩國外交代表機構資金流動暢通無阻。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃上周五說，俄美雙方在伊斯坦堡會談期間已同意採取聯合措施，確保在互惠基礎上，允許俄羅斯和美國外交代表機構資金流動暢通無阻，並為外交官履行公務創造適當的條件。

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扎哈羅娃表示，雙方還談到俄羅斯在美國境內的外交財產相關問題，即「在 2016 年至 2018 年間遭扣押」的六處不動產歸還給俄羅斯的問題。

扎哈羅娃稱，這次會談內容豐富、全面且務實。俄美雙方商定通過這個渠道繼續對話。她說，會談特別強調需要取得實際成果，為改善雙邊關係創造條件，這符合俄美兩國人民的利益。具體來說，俄方建議美方考慮恢復直飛航班的可能性。

烏克蘭戰爭升級後，美國於 2022 年 3 月宣布對俄羅斯飛機關閉領空。俄方隨後採取相同措施，予以反制。

與此同時，俄羅斯外交部上周五表示，俄羅斯外交部北大西洋司司長達爾奇耶夫將於近期啟程赴美國，擔任俄羅斯駐美大使。

俄羅斯外交部說，在俄美代表團上周四於土耳其舉行磋商期間，美方向俄方遞交照會，同意由達爾奇耶夫出任俄駐美大使。