路透爆：川普對恢復美國烏克蘭礦產交易不感興趣

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-03 08:30

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美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周五（28 日）在白宮舉行會談，結果雙方在媒體前爆發激烈爭吵，澤倫斯基提前離開白宮，聯合記者會被取消，美烏礦產協議未能簽署。

澤倫斯基與川普爭吵時，頻頻看向坐在一旁的烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃，馬爾卡羅娃低頭扶額的「小動作」，被媒體捕捉到，在社交平台上瘋傳。白宮辦公廳副主任斯卡維諾在社交平台發文稱，顯然這位駐美大使當時就意識到澤倫斯基就是一場災難。

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白宮知情人士透露，川普幾乎可以說是「趕走了」澤倫斯基。烏克蘭代表團曾懇請重談，但美國總統國家安全事務助理華爾茲和美國國務卿盧比歐堅持請他們離開。

華爾茲在接受採訪時稱，在讓烏代表團離開時，澤倫斯基的大使和顧問幾乎都哭了。「但說實話，在全世界都知道這件事（兩位總統爭吵）後，我不知道他們為什麼認為還能繼續談判。」華爾茲表示，真正清楚事態嚴重性的是烏克蘭官員，「看看馬爾卡羅娃的反應」。

據《路透》報導，一名白宮高階官員在上周五晚間表示，目前川普對恢復美烏礦產交易不感興趣。

多名知情人士說，川普與幕僚認為，澤倫斯基妨礙他們迅速終結烏克蘭戰爭、恢復美俄關係和達成礦物協議，數周來早有不滿。

針對近期這份爭論不休的礦產協議，川普在會談中不忘強調協議「非常公平」，但根據烏克蘭總理什梅加爾在 2 月 26 日公布的消息，美烏礦產協議核心內容包括以下幾項：

烏美雙方將共同持有和共同管理一個重建投資基金；

烏克蘭將用 50% 自然資源收益向基金注資；

美國將以資金、金融商品和其他對烏國重建具有關鍵意義的資產向基金注資。

美國《CNN》指出，美國將最大程度擁有該基金產生的經濟利益，只是將部分收入用於烏克蘭。

烏克蘭輿論認為，美烏礦產協議只是一個「空殼」，重建投資基金的具體運作方式仍有待談判。

烏方「核心訴求」安全保障內容被放到協議第 10 條，而且只有一句話：「美國政府支持烏克蘭為獲得建立持久和平所需安全保障所做的努力。」雖然美方作出一定讓步，但此舉並未滿足烏方的核心訴求。