川普、澤連斯基互吵 馬斯克也跳出來罵：澤連斯基毀了自己
鉅亨網新聞中心 2025-03-01 11:20
美國總統川普 2 月 28 日在白宮與到訪的烏克蘭總統澤連斯基發生激烈爭吵，導致澤連斯基提前離開白宮。當晚，馬斯克在社群平台 X 上對這一事件發表了評論，表示澤連斯基在美國人民眼中已經「毀了自己」。
在川普和澤連斯基的會晤中，川普對澤連斯基表示不滿，認為他未能在美國的參與下實現和平。川普隨後在社群媒體上發文稱，澤連斯基在美國珍視的橢圓形辦公室中對美國不敬，並表示等澤連斯基準備好實現和平時，可以再回來。
澤連斯基離開白宮後，感謝美國對烏克蘭的支持，但強調烏克蘭需要正義和持久的和平，並表示自己不需要向川普道歉。共和黨眾議員托馬斯 · 馬西也對此次會晤發表了評論，質疑澤連斯基的總統任期是否已經結束，並指出他寄希望於美國前總統拜登和「深層政府」。
馬斯克進一步在 X 平台上發文，質疑向烏克蘭匯出的數千億美元的去向，顯示出對當前局勢的關注。整場會議的不愉快結束引發了外界的廣泛討論，特別是在國際政治和烏克蘭局勢的背景下。
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