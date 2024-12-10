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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股NCLH-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值35元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予挪威郵輪控股評價：積極樂觀12位、保持中立9位、保守悲觀1位。

挪威郵輪控股今(10日)收盤價為25.96元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲0.09%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NCLH市場預估目標價

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