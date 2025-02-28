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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料MNST-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值64元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予怪獸飲料評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀2位。

怪獸飲料今(28日)收盤價為51.92元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MNST市場預估目標價

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