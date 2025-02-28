鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料MNST-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值64元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予怪獸飲料評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀2位。
怪獸飲料今(28日)收盤價為51.92元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)EPS預估下修至7.84元，預估目標價為124.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.VESTC-US的目標價調升至136元，幅度約4.62%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.03元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技DELL-US的目標價調降至145元，幅度約3.33%
上一篇
下一篇