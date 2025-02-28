鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.27元，其中最高估值2.38元，最低估值0.62元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.38)
|2.89
|3.26
|3.87
|最低值
|0.62(0.62)
|0.63
|0.8
|1.02
|平均值
|1.34(1.36)
|1.74
|2.29
|2.84
|中位數
|1.27(1.3)
|1.63
|2.38
|3.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.04億
|48.49億
|51.29億
|54.06億
|最低值
|37.49億
|39.98億
|41.69億
|45.91億
|平均值
|41.45億
|44.35億
|47.24億
|51.32億
|中位數
|41.45億
|44.21億
|48.33億
|52.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|營業收入
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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