鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為102.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.3元，其中最高估值2.49元，最低估值0.8元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.49(2.49)
|2.95
|3.32
|3.87
|最低值
|0.8(0.8)
|1.04
|1.18
|1.35
|平均值
|1.41(1.41)
|1.82
|2.58
|2.97
|中位數
|1.3(1.35)
|1.68
|2.91
|3.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.73億
|49.75億
|51.29億
|54.06億
|最低值
|38.27億
|41.36億
|44.10億
|46.89億
|平均值
|42.73億
|46.28億
|48.75億
|51.56億
|中位數
|42.55億
|46.90億
|49.81億
|52.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|營業收入
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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