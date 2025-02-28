鉅亨速報 - Factset 最新調查：CRH集團(CRH-US)EPS預估下修至5.9元，預估目標價為118.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CRH集團(CRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.06元下修至5.9元，其中最高估值6.6元，最低估值5.43元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.6(6.61)
|7.6
|7.7
|8.5
|最低值
|5.43(5.43)
|5.91
|6.32
|8.26
|平均值
|5.93(6.05)
|6.58
|7.04
|8.38
|中位數
|5.9(6.06)
|6.54
|7.13
|8.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|395.40億
|423.85億
|426.95億
|451.83億
|最低值
|367.58億
|374.65億
|385.79億
|439.52億
|平均值
|379.06億
|399.43億
|416.22億
|445.68億
|中位數
|378.56億
|398.80億
|419.46億
|445.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.43
|3.29
|5.07
|4.33
|營業收入
|275.87億
|309.81億
|327.23億
|349.49億
詳細資訊請看美股內頁：
CRH集團(CRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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