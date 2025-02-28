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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CRH集團(CRH-US)EPS預估下修至5.9元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對CRH集團(CRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.06元下修至5.9元，其中最高估值6.6元，最低估值5.43元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.6(6.61)7.67.78.5
最低值5.43(5.43)5.916.328.26
平均值5.93(6.05)6.587.048.38
中位數5.9(6.06)6.547.138.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值395.40億423.85億426.95億451.83億
最低值367.58億374.65億385.79億439.52億
平均值379.06億399.43億416.22億445.68億
中位數378.56億398.80億419.46億445.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.433.295.074.33
營業收入275.87億309.81億327.23億349.49億

詳細資訊請看美股內頁：
CRH集團(CRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRH

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