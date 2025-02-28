鉅亨速報 - Factset 最新調查：百富門BF.B-US的目標價調降至40元，幅度約6.98%
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對百富門(BF.B-US)提出目標價估值：中位數由43元下修至40元，調降幅度6.98%。其中最高估值57.5元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予百富門評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀4位。
百富門今(28日)收盤價為33.08元。近5日股價上漲6.98%，標普指數下跌4.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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