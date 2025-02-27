烏克蘭總理：批准美烏礦產框架協議 含6項立場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-27 09:40

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烏克蘭總理什梅加爾周三（26 日）宣布，政府批准與美國簽署礦產框架協議，且這一協議有 6 項立場：

首先，烏克蘭和美國將建立一個重建投資基金，該基金將由兩國政府共同擁有，共同管理；

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其次，烏克蘭的地下礦產資源和自然資源仍然屬於烏克蘭，不會轉移給美國或任何其他國家；

第三，烏克蘭將把自然資源資產未來 50% 收入投入基金；

第四，美國將以資金、金融工具和其他對烏克蘭重建至關重要的資產形式向基金提供捐助；

第五，該基金籌集的資金，將專門投資烏克蘭重建計畫；

第六，考慮到烏克蘭在歐洲一體化進程框架內的義務，不會出現與烏克蘭歐洲一體化義務相矛盾或不一致的情況。

什梅加爾周三稍早表示，烏克蘭和美國已制定礦產協議最終版本，烏克蘭政府當天將審議。該協議被稱為「關於制定烏克蘭重建投資基金規則和條件的協議」，是一個具有法律效力的初步協議。

什梅加爾稱，不考慮在沒有安全保障的情況下簽署任何協議，美國支持「烏克蘭獲得安全保障以建立持久和平的努力」。

美國總統川普周三則表示，烏克蘭總統澤倫斯基將於周五訪問美國首都華盛頓特區，美烏將簽署關於稀土等方面的協議。川普說：「我國將拿回我們的錢。」