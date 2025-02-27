鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估下修至11.96元，預估目標價為116.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.24元下修至11.96元，其中最高估值12.86元，最低估值10.96元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.86(13.1)
|13.94
|15.11
|最低值
|10.96(11.25)
|12.25
|12.79
|平均值
|11.94(12.31)
|13.05
|13.98
|中位數
|11.96(12.24)
|12.9
|14.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|83.55億
|85.15億
|83.49億
|最低值
|79.16億
|81.89億
|82.18億
|平均值
|80.91億
|83.28億
|82.84億
|中位數
|80.51億
|83.03億
|82.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.34
|6.83
|-3.02
|13.99
|營業收入
|44.20億
|45.17億
|67.98億
|68.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Aercap Holdings N.V.(AER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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