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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aercap Holdings N.V.(AER-US)EPS預估下修至11.96元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aercap Holdings N.V.(AER-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.24元下修至11.96元，其中最高估值12.86元，最低估值10.96元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.86(13.1)13.9415.11
最低值10.96(11.25)12.2512.79
平均值11.94(12.31)13.0513.98
中位數11.96(12.24)12.914.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值83.55億85.15億83.49億
最低值79.16億81.89億82.18億
平均值80.91億83.28億82.84億
中位數80.51億83.03億82.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.346.83-3.0213.99
營業收入44.20億45.17億67.98億68.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Aercap Holdings N.V.(AER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAER

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