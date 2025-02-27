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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調降至504元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由522元下修至504元，調降幅度3.45%。其中最高估值560元，最低估值460元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立10位、保守悲觀2位。

Watsco Inc. - Class A今(27日)收盤價為498.93元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌3.06%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WSO市場預估目標價

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Watsco Inc. - Class A502.480.71%

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