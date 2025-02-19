鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watsco Inc. - Class AWSO-US的目標價調升至522元，幅度約4.4%
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watsco Inc. - Class A(WSO-US)提出目標價估值：中位數由500元上修至522元，調升幅度4.4%。其中最高估值560元，最低估值470元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Watsco Inc. - Class A評價：積極樂觀3位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Watsco Inc. - Class A今(19日)收盤價為530.75元。近5日股價上漲4.4%，標普指數上漲1.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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