鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verisk Analytics Inc(VRSK-US)EPS預估下修至7.06元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Verisk Analytics Inc(VRSK-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.22元下修至7.06元，其中最高估值7.36元，最低估值6.95元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.36(7.9)
|8.41
|9.52
|最低值
|6.95(7.05)
|7.75
|8.69
|平均值
|7.11(7.27)
|7.93
|8.9
|中位數
|7.06(7.22)
|7.91
|8.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.23億
|33.76億
|36.30億
|最低值
|30.54億
|32.69億
|34.98億
|平均值
|30.78億
|32.98億
|35.47億
|中位數
|30.76億
|32.94億
|35.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.31
|4.08
|6.00
|4.17
|營業收入
|27.85億
|29.99億
|24.97億
|26.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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