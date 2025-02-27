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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Verisk Analytics Inc(VRSK-US)EPS預估下修至7.06元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Verisk Analytics Inc(VRSK-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.22元下修至7.06元，其中最高估值7.36元，最低估值6.95元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.36(7.9)8.419.52
最低值6.95(7.05)7.758.69
平均值7.11(7.27)7.938.9
中位數7.06(7.22)7.918.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值31.23億33.76億36.30億
最低值30.54億32.69億34.98億
平均值30.78億32.98億35.47億
中位數30.76億32.94億35.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.314.086.004.17
營業收入27.85億29.99億24.97億26.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRSK

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