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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-2.17元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.13元下修至-2.17元，其中最高估值-1.41元，最低估值-2.41元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-1.41(-1.41)0.040.09-6.95
最低值-2.41(-2.41)-6.51-8.17-6.95
平均值-2.03(-2.05)-3.11-3.99-6.95
中位數-2.17(-2.13)-2.47-4.72-6.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值158.30億155.00億161.28億127.34億
最低值157.34億148.17億137.38億127.34億
平均值157.84億152.38億151.07億127.34億
中位數157.84億152.17億150.56億127.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.410.812.11-6.28
營業收入18.88億19.86億19.98億170.16億

詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSATS

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