鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-2.17元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾科思達(SATS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-2.13元下修至-2.17元，其中最高估值-1.41元，最低估值-2.41元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-1.41(-1.41)
|0.04
|0.09
|-6.95
|最低值
|-2.41(-2.41)
|-6.51
|-8.17
|-6.95
|平均值
|-2.03(-2.05)
|-3.11
|-3.99
|-6.95
|中位數
|-2.17(-2.13)
|-2.47
|-4.72
|-6.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|158.30億
|155.00億
|161.28億
|127.34億
|最低值
|157.34億
|148.17億
|137.38億
|127.34億
|平均值
|157.84億
|152.38億
|151.07億
|127.34億
|中位數
|157.84億
|152.17億
|150.56億
|127.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.41
|0.81
|2.11
|-6.28
|營業收入
|18.88億
|19.86億
|19.98億
|170.16億
詳細資訊請看美股內頁：
艾科思達(SATS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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