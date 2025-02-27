〈台幣〉股匯齊挫失守32.8關卡探2周新低 周、月線翻黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-27 18:42

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國際美元脫離 11 周低點，亞幣今 (27) 日普遍走弱，台北股匯連袂走低，加權指數收盤大跌近 350 點，新台幣兌美元匯率也失守 32.8 元關卡，終場以 32.82 元作收，貶值 3 分，為逾 2 周以來的新低，台北及元太外匯總成交值僅 14.4 億美元。

新台幣兌美元今天同步收周線及月線，雙雙翻黑，本周累計貶值 7.5 分、貶幅 0.23%；2 月累計貶值 1.38 角、貶幅 0.42%。

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台股今天震盪走低，權王台積電 (2330-TW) 尾盤急殺，拖累指數終場大跌 349.37 點，收在 23053.18 點，跌幅 1.49%，慣破月線。外資今天大砍台股 451 億元，三大法人合計賣超近 600 億元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.8 元，最高來到 32.785 元、最低下探 32.858 元。外匯交易員指出，外資今天擴大匯出力道，但出口商把握 2 月最後一個交易日拋匯，因而抵銷部分貶值幅度，而老大哥央行並未明顯干預，新台幣與多數亞幣貶值方向一致。

根據央行統計，美元指數上漲 0.13%，韓元重摔 0.69%，在主要亞幣中貶勢最重，新加坡幣貶值 0.19%，人民幣貶值 0.18%，新台幣亦貶 0.09%，日元則升值 0.17%。