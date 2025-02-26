〈台幣〉亞幣不同調 量縮微升收32.79元

新台幣兌美元匯率今 (26) 日走勢震盪，盤中外資美元買盤出籠，匯價一度失守 32.8 元關卡，但出口商積極拋匯，加上央行尾盤調節，帶動新台幣由貶轉升，終場收在 32.79 元，微升 0.5 分，台北及元太外匯總成交值僅 12.25 億美元。