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〈台幣〉亞幣不同調 量縮微升收32.79元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 19:47

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〈台幣〉亞幣不同調 量縮微升收32.79元。（圖：shutterstock）

新台幣兌美元匯率今 (26) 日走勢震盪，盤中外資美元買盤出籠，匯價一度失守 32.8 元關卡，但出口商積極拋匯，加上央行尾盤調節，帶動新台幣由貶轉升，終場收在 32.79 元，微升 0.5 分，台北及元太外匯總成交值僅 12.25 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.77 元，盤中最低來到 32.818 元，終場以 32.79 元作收，微升 0.5 分。


加權指數今天開低，但台積電、鴻海、聯發科等大型權值股止穩回升，帶動大盤翻揚，終場上漲 116.83 點，收在 23402.55 點，呈現股匯雙漲。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，日元貶值 0.17%，韓元貶值 0.08%，亞幣走勢不同調，人民幣升值 0.1%，新加坡幣亦升 0.07%，新台幣小升 0.02%。

美國消費者信心指數疲軟，市場開始擔憂美國經濟成長放緩，此外，川普對加拿大與墨西哥的關稅將於下周生效，使得通膨疑慮再度升溫，美國債券殖利率應聲下滑，美元指數同步回落。

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新台幣匯率貶值

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