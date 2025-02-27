烏克蘭戰後重建，原物料需求爆發，散裝船還能漲？

烏克蘭和談正如火如荼進行，若烏克蘭與俄羅斯真正停戰，後面的重建將帶動原物料需求往上，包括鐵礦砂、煤礦、木材等重建必備材料。載運鐵礦砂為主的海岬型船舶漲價可期是最大受惠者。川普對鋼鋁全面課徵 25% 關稅，也出現在關稅生效前的搶運潮。還有中國港口黃豆庫存從 3500 萬噸下降到 2300 萬噸，回補庫存需要也帶動散裝船運價。還有美國對中國船舶可能要收取 150 萬美元的天價入港費，台灣使用中國船隻並不多，所以有轉單效應能受惠。