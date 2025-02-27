存股族好心酸 中鋼去年EPS 0.13元擬配息0.33元 殖利率僅1.35%

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中鋼去年雖然受到鋼市需求疲弱、出貨量衰退，導致營收略減，本業獲利下滑，但業外因礦業投資獲配股利增加，仍推升整體獲利表現；董事會也決議普通股每股配息 0.33 元、特別股每股配息 1.4 元，並將於 6 月 19 日召開股東會。

展望後市，中鋼表示，短期因美國總統川普關稅政策的不確定性，導致需求面保守，但後續隨著政策可望逐漸明朗，第一季看起來鋼市打底加溫，第二季在觀望需求釋出、進入傳統旺季下，鋼市可望看到比較明顯的好轉。