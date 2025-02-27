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存股族好心酸 中鋼去年EPS 0.13元擬配息0.33元 殖利率僅1.35%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-27 16:25

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中鋼去年純益年增17% EPS 0.13元擬配息0.33元。(鉅亨網資料照)

中鋼 (2002-TW) 今 (27) 日公告去年稅後純益 19.78 億元，年增 17.6%，每股純益 0.13 元，董事會決議，普通股每股擬配息 0.33 元，若以今日收盤價 24.35 元計算，現金殖利率約 1.35%。

中鋼去年營收 3605.35 億元、年減 0.8%，毛利率 4.18%、年減 0.44 個百分點，營業利益 17.92 億元、年減 50%，營益率 0.5%、年減 0.5 個百分點，稅後純益 19.78 億元，淨利率 0.55%，年增 0.09 個百分點。


中鋼去年雖然受到鋼市需求疲弱、出貨量衰退，導致營收略減，本業獲利下滑，但業外因礦業投資獲配股利增加，仍推升整體獲利表現；董事會也決議普通股每股配息 0.33 元、特別股每股配息 1.4 元，並將於 6 月 19 日召開股東會。

展望後市，中鋼表示，短期因美國總統川普關稅政策的不確定性，導致需求面保守，但後續隨著政策可望逐漸明朗，第一季看起來鋼市打底加溫，第二季在觀望需求釋出、進入傳統旺季下，鋼市可望看到比較明顯的好轉。

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