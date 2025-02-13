中鋼3月盤價開平高盤 美國關稅推升鋼價 鋼市前景持穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-13 16:33

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中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日開出 3 月盤價，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上美國總統川普的貿易政策仍具高度不確定性，3 月開出平高盤，僅熱軋每公噸漲 300 元，其餘月盤產品全面平盤。

不過，中鋼表示，美國鋼價近期已現走強之勢，加以川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西等國家取消 232 鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的 25% 關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

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另外，農曆春節後，熱軋期、現貨與出口報價持穩，中國寶鋼 3 月平板類產品調漲每公噸人民幣 100 元；原料行情方面，鐵礦砂持平在每公噸 100-110 美元、煤礦持平在每公噸 185-195 美元水準。

中鋼表示，全球經濟穩健運行，然美國川普政府執政後對進口商品全面提高關稅，全球貿易板塊將重建新秩序；台灣方面，隨終端需求漸進復甦、AI 等新興科技應用崛起，台灣內需穩健，正朝向景氣擴張方向發展。

此外，中國大陸工信部發布 2025 年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。