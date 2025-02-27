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鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.24元，預估目標價為16元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元下修至0.24元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.25元，預估目標價為16元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.66(0.66)0.831.99
最低值-0.25(-0.25)0.421.99
平均值0.15(0.18)0.641.99
中位數0.24(0.29)0.571.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值311,447,000319,353,620353,705,850
最低值289,736,980310,500,000353,705,850
平均值296,625,900315,127,900353,705,850
中位數295,517,000314,570,990353,705,850

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS-2.37-2.396.440.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		247,964,437246,792,674370,685,141270,955,381

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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