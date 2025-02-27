鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.24元，預估目標價為16元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 12:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元下修至0.24元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.25元，預估目標價為16元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.66(0.66)
|0.83
|1.99
|最低值
|-0.25(-0.25)
|0.42
|1.99
|平均值
|0.15(0.18)
|0.64
|1.99
|中位數
|0.24(0.29)
|0.57
|1.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|311,447,000
|319,353,620
|353,705,850
|最低值
|289,736,980
|310,500,000
|353,705,850
|平均值
|296,625,900
|315,127,900
|353,705,850
|中位數
|295,517,000
|314,570,990
|353,705,850
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.37
|-2.39
|6.44
|0.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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