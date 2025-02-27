青埔「臻鼎時代大廈」動土 預計2028年完工 誠品也將進駐

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臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，自 2023 年 6 月 5 日與農水署簽約取得此總部大樓用地後，積極推動各項前置工作，已於 2025 年 1 月 23 日取得建築執照。「臻鼎時代大廈」規劃興建為樓高 77.5 公尺地上 13 層樓地下 3 層，面積約 1 萬 6000 坪的頂級商辦大樓，預計於 2028 年 12 月 25 日落成。

沈慶芳強調，繼深圳「鵬鼎時代大廈」落成後，「臻鼎時代大廈」將作為臻鼎全球發展戰略的重要一環，不僅是台灣營運總部，也將成為台灣 PCB 供應鏈交流的樞紐，吸引更多優秀人才與產業夥伴，進一步提升臻鼎集團的競爭優勢，強化公司在全球高階 PCB 與 IC 載板領域的領導地位。