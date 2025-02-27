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青埔「臻鼎時代大廈」動土 預計2028年完工 誠品也將進駐

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-27 12:32

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桃園青埔「臻鼎時代大廈」今動土，圖爲工臻鼎董事長沈慶芳。(鉅亨網記者張欽發攝)

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 在桃園青埔高鐵站前的企業總部「臻鼎時代大廈」，今 (27) 日動工，桃園市長張善政、誠品生活 (2926-TW) 董事長吳旻潔、TPCA 理事長李長明都與會。

臻鼎 - KY 在桃園青埔高鐵站前打造的臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近 5000 坪全新獨棟大型店並於 2028 年年底開幕。


臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，自 2023 年 6 月 5 日與農水署簽約取得此總部大樓用地後，積極推動各項前置工作，已於 2025 年 1 月 23 日取得建築執照。「臻鼎時代大廈」規劃興建為樓高 77.5 公尺地上 13 層樓地下 3 層，面積約 1 萬 6000 坪的頂級商辦大樓，預計於 2028 年 12 月 25 日落成。 

沈慶芳強調，繼深圳「鵬鼎時代大廈」落成後，「臻鼎時代大廈」將作為臻鼎全球發展戰略的重要一環，不僅是台灣營運總部，也將成為台灣 PCB 供應鏈交流的樞紐，吸引更多優秀人才與產業夥伴，進一步提升臻鼎集團的競爭優勢，強化公司在全球高階 PCB 與 IC 載板領域的領導地位。

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