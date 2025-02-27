百度拿下YY直播 「結束4年僵局」比收購本身更有意義

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-27 10:30

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中國互聯網巨頭百度 (09888-HK)(BIDU-US) 成功收購歡聚集團 (YY-US) 在中國國內的視頻娛樂直播業務 YY Live，這樁歷經四年波折的交易落幕，但產業格局也產生巨大變化，對百度而言，盡快結束這場收購，或許比收購本身更具意義。

2020 年 11 月，百度與歡聚集團高調宣布達成收購協議，彼時百度計畫以 36 億美元的價格將 YY 直播納入麾下，並迅速將部分款項存入託管帳戶。在當時的網路產業佈局中，這項收購被視為極具策略意義的舉措。

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然而，消息公佈後不久，知名做空機構渾水突然發難，直指 YY 直播在營收、利潤及付費用戶等關鍵數據上存在造假嫌疑。儘管歡聚集團迅速回應，堅稱渾水報告存在大量錯誤，並由審計委員會展開獨立審查，最終渾水的指控未得到證實，但卻使這場收購進度大幅放緩。直至 2025 年 2 月 25 日，雙方重新達成共識，完成收購交易。

值得注意的是，最終的收購價格較最初的 36 億美元大幅縮水至 21 億美元，這項價格調整也反映出整個收購過程的複雜與波折。

根據本次港交所公告，隨著新協議的達成，先前存入託管帳戶的 16 億美元已全額退還百度。百度方面表示，這筆資金將主要投入雲端與 AI 基礎設施建設領域，進一步強化其 AI 戰略佈局。

身為直播產業的先驅者，YY 直播曾在秀場直播領域獨樹一幟，率先開創了虛擬禮物、連麥等深受用戶喜愛的玩法，在直播行業發展初期佔據重要地位。

但隨著市場競爭的日益激烈，產業格局發生了巨大變化。虎牙、鬥魚在騰訊的領導下完成合併，新的寡頭格局形成，這使得 YY 直播面臨前所未有的競爭壓力，成長速度逐漸放緩。

歡聚團 2024 年第三季財報顯示，該季度其直播業務收入為 4.395 億美元，年減 11.35%，這一數據直觀地反映出 YY 直播在當前市場環境下所面臨的挑戰。