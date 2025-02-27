五眼變四眼？美國試圖將加拿大踢出「五眼聯盟」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-27 10:40

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據英國《泰晤士報》等媒體周二（25 日）爆料，美國白宮高級貿易暨製造顧問納瓦羅正在採取行動，試圖將加拿大踢出「五眼聯盟」（Five Eyes）。

據英國《金融時報》周二報導，川普政府知情人士透露，納瓦羅提議把加拿大自「五眼聯盟」踢除。納瓦羅認為，美國應該用這個方式對加拿大施壓，白宮官員彼此也在討論這個想法。不過，目前仍不清楚川普是否支持。

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川普在 2 月 1 日簽署行政令，準備對加拿大產品加徵 25% 的關稅，其中對加拿大能源產品的加稅幅度為 10%。

據《美聯社》報導，川普在周一表示，將「如期推進」對加拿大加徵關稅的計畫，而加拿大預定本周就此事繼續與美國磋商。

不過，據美國《國會山報》周二報導，納瓦羅本人對「將加拿大踢出『五眼聯盟』」的說法予以否認，並表示自己不會評論「匿名消息來源的報導」。

「五眼聯盟」成立於 1948 年，是由五個英語國家所組成的情報共享聯盟，成員國包括美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭。