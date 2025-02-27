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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至22.95元，預估目標價為525.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:16


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.6元上修至22.95元，其中最高估值24.95元，最低估值21.99元，預估目標價為525.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值24.95(24.95)27.39
最低值21.99(21.99)23.19
平均值23.02(22.89)24.69
中位數22.95(22.6)24.09

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值163.50億170.18億
最低值154.00億160.68億
平均值158.31億166.03億
中位數158.30億166.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.407.068.1013.31
營業收入87.97億99.04億110.76億125.83億

詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEME

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