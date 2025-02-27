鉅亨速報 - Factset 最新調查：EMCOR集團(EME-US)EPS預估上修至22.95元，預估目標價為525.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-27 00:16
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對EMCOR集團(EME-US)做出2025年EPS預估：中位數由22.6元上修至22.95元，其中最高估值24.95元，最低估值21.99元，預估目標價為525.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|24.95(24.95)
|27.39
|最低值
|21.99(21.99)
|23.19
|平均值
|23.02(22.89)
|24.69
|中位數
|22.95(22.6)
|24.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|163.50億
|170.18億
|最低值
|154.00億
|160.68億
|平均值
|158.31億
|166.03億
|中位數
|158.30億
|166.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.40
|7.06
|8.10
|13.31
|營業收入
|87.97億
|99.04億
|110.76億
|125.83億
詳細資訊請看美股內頁：
EMCOR集團(EME-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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