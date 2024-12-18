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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司MASI-US的目標價調升至190元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2024-12-18 22:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Masimo公司(MASI-US)提出目標價估值：中位數由180元上修至190元，調升幅度5.56%。其中最高估值210元，最低估值145元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Masimo公司評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Masimo公司今(18日)收盤價為174.07元。近5日股價上漲5.56%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MASI市場預估目標價

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