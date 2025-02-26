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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為50.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元下修至0.76元，其中最高估值2.17元，最低估值0.33元，預估目標價為50.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.17(1.6)2.942.1
最低值0.33(0.44)0.892.09
平均值1.05(1.08)1.862.1
中位數0.76(1.14)1.792.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值118.51億122.30億122.38億
最低值113.54億113.65億120.12億
平均值116.44億119.22億121.22億
中位數116.24億119.15億121.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-13.50-4.83-4.193.64
營業收入34.74億95.70億108.21億115.28億

詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCZR

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