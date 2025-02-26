鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為50.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元下修至0.76元，其中最高估值2.17元，最低估值0.33元，預估目標價為50.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.17(1.6)
|2.94
|2.1
|最低值
|0.33(0.44)
|0.89
|2.09
|平均值
|1.05(1.08)
|1.86
|2.1
|中位數
|0.76(1.14)
|1.79
|2.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|118.51億
|122.30億
|122.38億
|最低值
|113.54億
|113.65億
|120.12億
|平均值
|116.44億
|119.22億
|121.22億
|中位數
|116.24億
|119.15億
|121.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-13.50
|-4.83
|-4.19
|3.64
|營業收入
|34.74億
|95.70億
|108.21億
|115.28億
詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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