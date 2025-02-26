鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至36.45元，預估目標價為705元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由34.78元上修至36.45元，其中最高估值42.36元，最低估值29.7元，預估目標價為705元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|42.36(42.36)
|49.93
|56.23
|最低值
|29.7(28.68)
|40.09
|56.23
|平均值
|36.95(35.83)
|45.71
|56.23
|中位數
|36.45(34.78)
|46.65
|56.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|89,104,710
|101,190,040
|115,054,330
|最低值
|68,100,000
|89,208,000
|115,054,330
|平均值
|79,387,240
|94,750,280
|115,054,330
|中位數
|80,082,500
|94,504,000
|115,054,330
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|27.81
|16.35
|15.24
|16.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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