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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至36.45元，預估目標價為705元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2025年EPS預估：中位數由34.78元上修至36.45元，其中最高估值42.36元，最低估值29.7元，預估目標價為705元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值42.36(42.36)49.9356.23
最低值29.7(28.68)40.0956.23
平均值36.95(35.83)45.7156.23
中位數36.45(34.78)46.6556.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值89,104,710101,190,040115,054,330
最低值68,100,00089,208,000115,054,330
平均值79,387,24094,750,280115,054,330
中位數80,082,50094,504,000115,054,330

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS27.8116.3515.2416.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,376,72741,296,21738,672,54938,500,026

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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