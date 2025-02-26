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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為262元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.69元上修至6.78元，其中最高估值8.39元，最低估值5.18元，預估目標價為262元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值8.39(8.39)11.59
最低值5.18(5.18)8.19
平均值6.69(6.44)9.58
中位數6.78(6.69)8.97

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值4,642,0005,565,720
最低值4,151,0005,243,000
平均值4,422,3305,411,240
中位數4,492,3005,425,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.420.6314.8515.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,697,9633,037,3756,084,9555,950,897

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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