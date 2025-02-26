鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估上修至6.78元，預估目標價為262元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力智(6719-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.69元上修至6.78元，其中最高估值8.39元，最低估值5.18元，預估目標價為262元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|最高值
|8.39(8.39)
|11.59
|最低值
|5.18(5.18)
|8.19
|平均值
|6.69(6.44)
|9.58
|中位數
|6.78(6.69)
|8.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|最高值
|4,642,000
|5,565,720
|最低值
|4,151,000
|5,243,000
|平均值
|4,422,330
|5,411,240
|中位數
|4,492,300
|5,425,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.42
|0.63
|14.85
|15.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,697,963
|3,037,375
|6,084,955
|5,950,897
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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