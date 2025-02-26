鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)目標價調升至154.5元，幅度約5.82%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對中租-KY(5871-TW)提出目標價估值：中位數由146元上修至154.5元，調升幅度5.82%。其中最高估值160元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予中租-KY(5871-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立4位、保守悲觀1位。
中租-KY(5871-TW)今(26日)收盤價為125.5元。近5日股價下跌1.57%，相關其 他近5日上漲0.04%，集中市場加權指數下跌0.85%，股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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