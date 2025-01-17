鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至2.86元，預估目標價為241元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.86元，其中最高估值3.45元，最低估值2.42元，預估目標價為241元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.45(4.48)
|8.39
|11.59
|9.34
|最低值
|2.42(2.64)
|5
|7.73
|9.34
|平均值
|2.81(3.06)
|6.33
|9.07
|9.34
|中位數
|2.86(2.89)
|6.23
|7.9
|9.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,750,000
|4,844,000
|5,565,720
|5,492,570
|最低值
|3,669,000
|4,256,000
|4,922,160
|5,492,570
|平均值
|3,707,020
|4,497,310
|5,223,960
|5,492,570
|中位數
|3,701,500
|4,437,650
|5,184,000
|5,492,570
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.63
|14.85
|15.75
|6.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,037,375
|6,084,955
|5,950,897
|4,199,287
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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