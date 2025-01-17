search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力智(6719-TW)EPS預估下修至2.86元，預估目標價為241元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力智(6719-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.86元，其中最高估值3.45元，最低估值2.42元，預估目標價為241元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值3.45(4.48)8.3911.599.34
最低值2.42(2.64)57.739.34
平均值2.81(3.06)6.339.079.34
中位數2.86(2.89)6.237.99.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值3,750,0004,844,0005,565,7205,492,570
最低值3,669,0004,256,0004,922,1605,492,570
平均值3,707,0204,497,3105,223,9605,492,570
中位數3,701,5004,437,6505,184,0005,492,570

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.6314.8515.756.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,037,3756,084,9555,950,8974,199,287

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6719/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
力智240.53.22%
美元/台幣32.928-0.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
力智

83.33%

勝率

#營收創高股

偏強
力智

83.33%

勝率

延伸閱讀


Empty