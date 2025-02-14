力士赴美提告華碩侵權專利勝訴 華碩判賠3.4億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-14 10:49

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MOSFET 業者力士 (4923-TW) 今 (14) 日公告，向華碩 (2357-TW) 提起之專利侵權訴訟，經美國德州東區聯邦法院於美國時間 2025 年 2 月 13 日判決力士公司勝訴，並於今日正式取得法院判決文本，被告華碩電腦應賠償力士 1,050 萬美元，折合新台幣約 3.4 億元。

力士指出，公司將進一步向美國法院申請禁制令，要求華碩不得在美國地區銷售，採用與本判決相關之侵權 MOSFET 料號之產品，未來公司也將持續採證，以爭取並維護公司最大權益。

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力士表示，2022 年發現華碩電腦銷售於美國的筆記型電腦內存在侵犯公司所屬美國專利之 MOSFET 產品，經由力士秉持提醒告知義務與誠意溝通，並進一步發律師函無果後，故於當年向美國德州東區聯邦法院提請專利侵權訴訟，據以主張之美國專利號為 US 7,629,634 及 US 7,812,409。

華碩此次侵權之 MOSFET 產品料號包括強茂 (2481-TW)Panjit 2N7002K、杰力 (5299-TW)Excelliance EMB20N03V、樂山無線電 LRC L2N7002SLT1G、力智 (6719-TW)UBIQ QM3016AM 等。

力士指出，侵權之 MOSFET 產品料號，已被廣泛應用於消費電子產品，包括筆電、PC、平板、電池模組等裝置，平均每台裝置使用數十顆至百餘顆，且具通用性，可全面使用在各項機種，長期以來對公司權益的侵害甚大，力士基於秉持尊重優質智慧財產權的信念，以及維護公司及股東權益的立場，絕對會堅持悍衛到底。

力士將更進一步向美國法院申請禁制令，要求涉及侵權之被告產品不得再銷售至美國市場，未來力士亦將持續採證並採取法律行動，使含有本判決所涉之侵權 MOSFET 料號之電子產品不得在美國販售，意即未來本判決所涉之侵權料號產品，市面上包括華碩在內的任何品牌亦不可搭載於產品中輸出、銷售至美國。

本案求償金額標準，係由美國東德州法院陪審團，參考華碩在美國銷售總量總額、影響力士應得之訂單金額，以及力士提出合理賠償侵權損失等要素計算而成。