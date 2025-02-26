鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.34元，預估目標價為154元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.71元下修至13.34元，其中最高估值14.07元，最低估值13.12元，預估目標價為154元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.07(14.36)
|14.54
|16.37
|最低值
|13.12(13)
|13.71
|15.64
|平均值
|13.51(13.66)
|14.21
|16.07
|中位數
|13.34(13.71)
|14.3
|16.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|最高值
|103,014,000
|最低值
|103,014,000
|平均值
|103,014,000
|中位數
|103,014,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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