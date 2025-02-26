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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至13.34元，預估目標價為154元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.71元下修至13.34元，其中最高估值14.07元，最低估值13.12元，預估目標價為154元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.07(14.36)14.5416.37
最低值13.12(13)13.7115.64
平均值13.51(13.66)14.2116.07
中位數13.34(13.71)14.316.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年
最高值103,014,000
最低值103,014,000
平均值103,014,000
中位數103,014,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.1517.1714.812.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		97,525,51086,608,16572,159,55459,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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