鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)目標價調降至125元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對文曄(3036-TW)提出目標價估值：中位數由130元下修至125元，調降幅度3.85%。其中最高估值135元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予文曄(3036-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。
文曄(3036-TW)今(26日)收盤價為114元。近5日股價上漲7.04%，相關電子通路近5日上漲1.16%，集中市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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