永豐搶攻高端理財 客戶、資產規模雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 19:58

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永豐銀行致力滿足多元客群理財需求，旗下高資產客群人數與資產管理規模 年成長均達雙位數；永豐銀行財富金融處處長蔡隆裕表示，自 2022 年起深度經營「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，為往來資產達 300 萬以上者，提供多元且最適的理財規劃及財富管理需求，同時舉辦各類專屬活動，以深入生活及理財的分級服務，帶動去 (2024) 年客群人數及資產管理規模於均較前 (2023) 年成長。

永豐銀行表示，針對最高級別的永傳會員提供家族親友同享部分禮遇，包含跨行提款轉帳及匯款、換匯減分、票據交易等多元交易免手續費或優惠，另精心規劃生日好禮、貴賓之夜專屬演唱會及尊榮健檢，並由專人協助財產信託或理財規劃建議等。

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另外，為提供金控多元便利的服務及優惠，永傳會員於永豐金證還可享台股電子交易手續費優惠 。

針對小資數位客群，永豐則推出定期定額申購基金或美股，享最低 0 元手續費；永豐銀行表示，去年下半年數位通路的基金總申購金額較上半年成長逾 30%、美股 ShareShares 平台交易金額去年年成長 1.4 倍。

基金部份，包括全球、台灣股票型及穩定月配息債券型等共逾 2000 檔、最低 100 元即可申購；美股 ShareShares 平台則最低新台幣 1000 元即能投資，手續費率 0.01%、最低 0 元，輕鬆布局海外市場累積資產。