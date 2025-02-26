就差你1票！郵票「選美」3/3開跑 投票抽iPad Air、三星摺疊手機、LG機器人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-26 19:43

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為推廣集郵並宣傳郵票之美，中華郵政公司自 114 年 3 月 3 日至 4 月 7 日舉辦「114 年郵票選美活動」，邀請民眾票選 113 年所發行最美郵票 1 枚 (或小全張 1 張)，即可參加抽獎，包括捷安特電動自行車、iPad Air、三星摺疊手機、LG 濕拖機器人等好禮。

中華郵政表示，本次票選內容涵蓋文學書法、鐵道觀光、保育永續、休閒文學、名勝古蹟及寶島風情等主題，共計 80 個票選標的，呈現郵票蘊含的文化與藝術之美。民眾可於活動期間，透過「114 年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB 粉絲專頁，或中華郵政 LINE 官方帳號投票等多元方式參加活動，亦可於明信片上書寫欲票選之郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900 臺北北門郵局第 100 號信箱 (114 年郵票選美活動小組收)」。

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