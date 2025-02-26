AI零組件再起，雙題材傳產股飆漲

永誠資產管理處 2025-02-26 16:49

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近期國際科技股快速修正，費城半導體指數短短幾個交易日就回吐了前段時間漲幅，回跌至起漲點附近，也同步使台股承壓；以近一週表現來看，上市櫃個股漲幅超過 10% 的不到 60 家，雖說 OTC 指數連續墊高，這也顯示個股漲勢很分歧，資金集中情況不明顯，輪動速度很快，操作難度提升。

近期強勢股當中，不乏機械零件、工具機、工業電腦等相關廠商，顯示盤面資金從前段時間邊緣 AI 應用擴散的商機，又有重回 AI 伺服器零組件、機器人概念股的跡象，其中一週以來唯一上漲超過 3 成的標的，為製作粉末冶金產品之 4534 慶騰。

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傳統上，粉末冶金幾乎都是用在汽車零件上，尤其應用在動力系統 (各式齒輪、變速箱、電機、啟動及剎車系統等)，在車市慢慢轉向電動車為主流的趨勢下，理應對於粉末冶金廠商不利；但因為伺服器零組件廠的供應鏈板塊變化，使得傳統汽車金屬零件商的轉機；以慶騰為例，在金屬粉末注塑設備上，除了應用在車用 / 電動 / 手工等零件，甚至能使用在散熱以及醫療領域，而在前些時間，因為水冷散熱接頭良率不佳問題而導致 AI 伺服器出貨遞延之狀況，也使市場更加重視能提供高良率散熱零組件的廠商，因若從傳統零件產業晉身為 AI 關鍵零組件商，對於法人願意給予之評價也將大幅提升。

慶騰目前已有水冷散熱接頭產品出貨模組廠，而水冷板為下一個量產方向，在其靈活的營運方針下，未來市場在高階科技產品需要的金屬零件商機，也都機會搭上；另齒輪箱相關產品，也能應用於 AI 機器人領域中，並被市場歸類為相關概念股，顯示慶騰已順利跟上當前最具話題性之產業。

目前距離各家公司公布去年 Q4 財報期限不遠，所謂” 作夢行情” 發酵主階段應快要告一段落，而基本上不具吸引力，但未來想像空間大者，正是此時仍有高機率吸引資金進駐之方向；從慶騰營收表現來看，當前營運多屬於損益兩平階段，近幾個月來營收尚未看到顯著增溫，正是在營運開始出現轉機前之狀態，搭配上法人尚未明顯追蹤此檔標的之事實，若後續 AI 效益逐步浮現，預期市場關注度及認同度可望進一步增加。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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