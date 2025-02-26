正瀚2024年EPS 4.63元 插旗日本及東南亞市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-26 15:00

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正瀚 (6534-TW) 公告 2024 年財報，稅後純益 4.76 億元，每股純益 4.63 元，並決議配發每股 3.6 元現金股利，加上去年已分配 2024 上半年每股 0.5 元現金股利，合計配發現金股利 4.1 元，配發率達 100%。同時，也插旗日本與東南亞市場，為營運添柴火。

正瀚 2024 年營收 16.36 億元，年增 7.98%，寫下歷史新高；稅後純益 4.76 億元，年增 2.68%，每股純益 4.63 元。

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正瀚產品在美國、南美洲及澳洲等全球主要農業大國需求持續成長，繼 2023 年研發的綠色永續產品 Radiate NEXT 上市效益發酵，推升營運，去年平均毛利率達 83% 的水準以上。

正瀚持續耕耘農業新藥領域，近年研發出 8 項「富肽」系列跨世代肥料產品，能提升農作物健康、增進抗逆境能力，達到減少肥料用量與溫室氣體排放量，以達成增產、優產的目標。

正瀚去年進軍東南亞與東北亞市場，透過與當地農業龍頭業者合作，目標精緻與高經濟價值作物，以在地化策略推廣創新產品，快速進入市場。目前已成功插旗印尼，協助當地農業提升生產效率及永續發展，去年底也與日本 Vegetalia 株式會社簽訂合作協議，以精準農技專攻稻米市場。