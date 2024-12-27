正瀚富肽系列產品跨足小面積精緻農業 富肽-7號獲國家新創獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 16:52

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農業生技供應商正瀚生技 (6534-TW) 所研發的植物生物刺激素「富肽系列產品」，供稻米、茶葉等民生糧食作物栽種使用，從大面積耕作的糧食作物領域，跨足小面積耕作的精緻農業，其中，富肽 - 7 號「植物用生物刺激素之研發與商品化」創新科技，榮獲第 21 屆國家新創獎「企業新創獎」。

正瀚說明，富肽 - 7 號是植物使用的生物刺激素—胺基酸胜肽肥料，利用魚鱗作為原料，並針對水解魚鱗所需的菌種特性進行研發，成功開發出出高效菌種培養及魚鱗分解培養基，透過微生物水解技術，將魚鱗轉化成胜肽及胺基酸，產製階段已發展至 1.5 噸發酵槽，搭配相應之離心及濃縮設備，完成一條龍的生產，掌握生產自主性。

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目前富肽 - 7 號申請台灣專利 9 件，已通過 4 件，同步申請美國專利 6 件。另外，也已取得台灣肥料登記證及通過有機認證，美、日有機認證正在申請中。

正瀚表示，富肽 - 7 號可使用於有機農業及慣行農業，適用於葉菜、瓜果、果樹和糧食類等作物。根據試驗結果，富肽 - 7 號可用於促進種子萌芽，作物生長及提高對非生物逆境的抗性。

根據調研機構 Market & Markets 報告顯示，2024 年全球生物刺激素市場約 43 億美元，預估到 2029 年將達 76 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 12%。面對這波成長，正瀚表示，除穩固北美市場，將進一步拓展東南亞及東北亞等市場。