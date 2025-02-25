〈中租法說〉陳鳳龍釋2025五大展望 越、馬、柬業務拚雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-25 19:18

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中租 - KY(5871-TW) 今 (25) 日舉行 2024 年第四季法人說明會，董事長陳鳳龍釋出 2025 年五大營運展望，分別為穩健成長、管控利息成本與信用成本、加速呆帳回收及綠電銷售，至於各區域事業業務成長年度目標，台灣訂在 5%，尤其看好企金動能，成長率上看 7.5%，東協的越南、馬來西亞及柬埔寨業務成長目標訂在 10%-15%，中國大陸與泰國則保守預估成長 5%。

中租 - KY 2024 年營收 1022.92 億元，年增 5%；稅後純益 225.86 億元，年減 10%，EPS 為 13.31 元。獲利衰退主因 2024 年新增的延滯金額較多，預期信用減損損失的金額增加；其次則是受到中國大陸的退稅金額減少影響，2024 年總共收到 3.1 億人民幣，較 2023 年 4.6 億人民幣減少。公司表示，儘管 2024 年受到很多外部環境的挑戰，但還是維持穩定的成長。

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在業務成長方面，陳鳳龍說明，台灣經濟成長維持穩定，回歸到個體來看，雖然車貸業務的原車融資因貸款成數下降確實有所減少，不過，企業金融業務的動能依舊強勁，經過整體考量，台灣 2025 年業務成長率訂在 5%，若是純粹就台灣企業金融信用資產來估算，成長率應可達到 7.5%。

中國大陸部分，因為總體經濟下行目前沒有看到明顯回升，加上現在面對川普的不確定因素，因此，中租對於中國大陸業務成長採取比較保守的態度，但仍訂出 5% 的年度成長目標。

東協方面，陳鳳龍說，經過多年的努力，其實已有相當的成果，其中，越南 2025 年經濟成長率在東協中表現最好，預估越南業務成長率可達 10-15%；馬來西亞經濟成長也維持不錯，預估 2025 年為 4.5%，因此，公司年度業務成長目標也訂在 10-15%；柬埔寨雖然量體較小，但經濟成長率也維持相當高的水準，估達 6.3%，公司業務成長目標訂在 10-15%。泰國的經濟成長在東協裡算是比較弱的，公司對於泰國的資產品質也有所調整，在這種情況之下，採取較為保守的策略，年度成長目標訂在 5%。

利息成本方面，陳鳳龍指出，事實上，目前各個國家的利率上升已經到達相當的程度，處於穩定的高點，台灣也在相當高的水位，應該是維持穩定，但利率下降的可能性也不見得很高。東協國家比較多，我們每月都會舉行例行的檢討會議，現在已經看到一些國家利率有小幅的下降的空間。

中國大陸自 2022 年起利率就持續下降，已從 4.8% 降到 3.8%，2024 年下降 0.5 個百分點，預估 2025 年中國大陸還會有 1 碼的下降空間，整體利息的因素對於我們的營運壓力應該都到頂點了，預期未來會持續減緩。

此外，新承作的案件也都逐步反映新的利息成本，加上中國大陸的利息成本會下降，預估中租控股全年的利息成本成長率會低於利息收入成長率，也是近 4 年來首度出現反轉。

陳鳳龍進一步說明，2023 年，中租的利息成本上升 42%，但利息收入只成長了 13%，就是因為利率不斷攀升，到 2024 年逐漸緩和了，利息收入上升 5%、利息成本上升 7%，成本成長幅度仍舊高於收入，不過，2025 年這個現象就會反轉，將對獲利增長有正面的效果。

若先不論利率循環因素，陳鳳龍說，中租今年在控制利息成本方面，特別要求財務人員借款成本目標能夠下降 10 到 15 個百分點 (在相同的利率基礎不變情況下)，事實上，我們去年就開始落實此項政策，已逐步出現成效。

信用成本方面，過去 2 年在越南、馬來西亞、柬埔寨市場，中租積極調整授信標準，提升資產品質，將會持續推進，儘管這三國的事業單位相較中國大陸金額來得少，但今年仍訂定雙位數成長目標，不僅只是因為其經濟成長不錯，也是看好未來獲利增長帶來的收益，具有代表性意義。

中國大陸與泰國事業則要持續改善，泰國主要是車貸部分，中租會把馬來西亞、柬埔寨成功案例放到泰國去做，除了在信用成本的控制方面，同時要強化呆帳回收能力。