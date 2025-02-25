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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Universal Display Corp.OLED-US的目標價調降至198元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Universal Display Corp.(OLED-US)提出目標價估值：中位數由205元下修至198元，調降幅度3.41%。其中最高估值220元，最低估值160元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Universal Display Corp.評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Universal Display Corp.今(25日)收盤價為157.9元。近5日股價上漲3.41%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OLED市場預估目標價

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