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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至65元，幅度約18.18%

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至65元，調升幅度18.18%。其中最高估值74元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Tempus AI, Inc. Class A今(25日)收盤價為69.57元。近5日股價下跌18.18%，標普指數下跌2.15%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TEM市場預估目標價

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Tempus AI, Inc. Class A69.572.17%

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