鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為40.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.58元，其中最高估值0.79元，最低估值0.44元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|0.79(1.07)
|1.02
|最低值
|0.44(0.44)
|0.55
|平均值
|0.6(0.67)
|0.72
|中位數
|0.58(0.62)
|0.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.16億
|20.70億
|21.88億
|最低值
|17.91億
|18.58億
|21.88億
|平均值
|18.60億
|19.62億
|21.88億
|中位數
|18.81億
|19.42億
|21.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.28
|0.42
|0.72
|1.01
|營業收入
|11.83億
|13.27億
|15.07億
|16.43億
詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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