森崴能源旗下寶崴海事參展亞太國際風電展 搶攻國際市場千億商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-25 18:27

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森崴能源 (6806-TW) 旗下寶崴海事工程今 (25) 日開始，在高雄展覽館參與 2025 亞太國際風力發電展，憑藉離岸風電 EPCI(設計、採購、施工、安裝) 統包能力及領先的工程技術，並擁有關鍵船舶三大競爭優勢布局國際市場，搶攻千億商機。

寶崴海事指出，因應全球 AI 能源需求與減碳趨勢，亞太地區預計在 2025 年占全球海上風機裝置容量 42%(840GW)，其中，台灣作為亞太市場的重要據點，依經濟部能源署「離岸風電三階段政策」目標，將在 2025 年達成 6.0 GW 裝置容量，計畫至 2035 年新增至少 15GW。

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寶崴海事首席財務長史美圻提到，從亞太的能源政策可看見各國對離岸風電的支持，其中將有千億的綠能轉型市場，長期成功的核心要素在於關鍵船舶資產，以及完整 EPCI 統包能力與風力發電工程技術。

寶崴海事可以提供全階段、一站式解決方案，且擁有關鍵施工船舶，包括重吊船、風機安裝船、鋪纜船及多功能支援船，確保施工中可以靈活調度且安全，有效降低施工風險，並提升執行效率。

史美圻點出，台灣海域受惠大陸棚地形與季風氣候，有望在亞太浮式風電市場扮演重要角色。寶崴海是自行研發的浮式風電設計已榮獲 DNV 與 Bureau Veritas 兩大國際認證 AIP 認可，目前正評估尋找適合的風場進行浮式風電建置。