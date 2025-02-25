不懂編程大學畢業生手搓三個App 用ChatGPT年收入衝到850萬美金！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-25 11:00

‌



一個完全不懂編程的人，竟在兩年內用 ChatGPT 打造出 3 個爆款 App，年收入衝到 850 萬美金！

這聽起來，根本不可能。但現實中，Blake Anderson 真的做到了。

‌



據《新智元》周一（24 日）報導，2023 年 Blake 從杜蘭大學畢業後，原本平平無奇，對編程一竅不通，卻他精通於 AI 工具的提示。

借助 ChatGPT，他開發出這三款風靡市場 iOS 版 App：

Plug AI（原 Rizz GPT）：AI 約會助手，2023 年 7 月上線，年入 250 萬美金

Umax：顏值管理神器，2023 年 12 月初上線，年入近 500 萬美金

Cal AI：卡路里計算器，2024 年上線，年收入超過 100 萬美金

對許多人來說，更關心的是，如何能夠打造一個瘋狂吸金的 App?

Blake 回憶道，2022 年 11 月底 12 月初，ChatGPT 橫空出世之際，當時自己正在杜蘭大學上 Walter Isaacson 教授的《數位革命史》課程。

恰好，在 ChatGPT 發布幾個月前，他開始嘗試研究 GPT-3 API 後，大受震撼。

然而，令他不解的是，這麼厲害的技術，為什麼沒有人討論？後來 Blake 又開始懷疑自己，可能太過於樂觀，不過他還是繼續深入研究。

ChatGPT 發布那天，Walter Isaacson 在課上也是異常熱情激動，眼睛閃爍著興奮光芒，就像孩子看到了心愛的玩具一樣。

他表示：「簡直太不可思議了！」

那一節課，所有人幾乎都在討論這些新興 AI 技術，將如何影響世界。

要知道，Walter Isaacson 可是一位職業生涯輝煌、專門記錄當代最偉大科技人物傳記的作家。人們熟知的賈伯斯傳、馬斯克傳，都是他撰寫。

上面也提到，當時 Blake 在大學校園期間，還在看開發二手市場應用，完全沒有涉及到 AI。

看到 ChatGPT 神奇之處後，他決定該做點什麼了。

他在開發第一款 App Rizz GPT 時，曾用 ChatGPT 做了很多功課。他發現，輸入對話內容後，ChatGPT 的回覆 AI 味兒十足。

於是，Blake 開始研究 prompt engineering（提示工程），看看能否通過改善提示詞讓 AI 回覆更自然。

在不斷嘗試過程中，最終效果出乎意料的好。

畢業前夜，Blake 突然看到了賺錢的新機遇：開發一款幫助人們在約會軟體上找到合適表達方式的工具。

那時候，他發現已經有一款類似產品，但這個 App 沒有爆火，也沒有打入主流市場。

由此，Blake 下定決心從頭開始搭建。

他表示：「我過去完全沒有軟體經驗，就只用 Python 寫過一點代碼，實話講，是 ChatGPT 教會了我怎麼開發這個 App」。

ChatGPT 手把手教 Blake，完成了首款 App 搭建。

其中，99% 代碼都是 ChatGPT 寫的，後來它還為 Plug AI（原 Rizz GPT）提供了核心功能。

第一次開發過程，讓 Blake 迅速積累了一些經驗。後來，他在開發第二款 Umax 時，差不多有 85% 代碼靠 AI 寫，耗時幾周完成。

在 Rizz GPT 上線之前，Blake 又拉來兩個聯創一起幹。他們嘗試了各種營銷手段，但都沒什麼起色。

後來，他在 TikTok 上花了 50 美元做了兩次推廣，結果一夜之間，這款 App 直接起飛了。

6 天內下載量突破 20 萬，剛上線月收入 MRR 就達到 8 萬美元。

有趣的是，當時 App 搭建太簡易，連推送通知功能都沒有，也沒做 App 評分提醒。主頁非常簡單：一個按鈕，上傳截圖，然後獲得回覆。

後來，Blake 和創始人開始惡補那些本該在上線前就掌握的知識。