盤中速報 - Arbitrum大跌13.4%，報0.41美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 08:05
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過13.4%，最新價格0.41美元，總成交量達0.44億美元，總市值18.26億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.48美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：4,419,312,625。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.76%
- 近 1 月：-31.64%
- 近 3 月：-44.54%
- 近 6 月：-23.09%
- 今年以來：-35.92%
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