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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估下修至17.46元，預估目標價為466.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.83元下修至17.46元，其中最高估值18.74元，最低估值16.5元，預估目標價為466.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值18.74(18.74)22.9123.37
最低值16.5(16.5)1922.85
平均值17.58(17.66)20.8423.11
中位數17.46(17.83)21.1323.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.42億22.05億21.09億
最低值15.98億18.28億21.09億
平均值16.74億19.38億21.09億
中位數16.80億19.14億21.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.876.626.8813.2217.78
營業收入4.60億6.40億8.20億12.21億15.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

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