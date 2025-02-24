鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估下修至17.46元，預估目標價為466.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.83元下修至17.46元，其中最高估值18.74元，最低估值16.5元，預估目標價為466.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|18.74(18.74)
|22.91
|23.37
|最低值
|16.5(16.5)
|19
|22.85
|平均值
|17.58(17.66)
|20.84
|23.11
|中位數
|17.46(17.83)
|21.13
|23.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.42億
|22.05億
|21.09億
|最低值
|15.98億
|18.28億
|21.09億
|平均值
|16.74億
|19.38億
|21.09億
|中位數
|16.80億
|19.14億
|21.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.87
|6.62
|6.88
|13.22
|17.78
|營業收入
|4.60億
|6.40億
|8.20億
|12.21億
|15.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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