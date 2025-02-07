鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為24.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.2元上修至0.22元，其中最高估值0.26元，最低估值0.13元，預估目標價為24.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|0.26(0.26)
|0.34
|最低值
|0.13(0.13)
|0.19
|平均值
|0.21(0.2)
|0.26
|中位數
|0.22(0.2)
|0.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.28億
|30.67億
|31.42億
|32.84億
|最低值
|26.44億
|27.10億
|31.42億
|32.84億
|平均值
|28.16億
|29.29億
|31.42億
|32.84億
|中位數
|28.26億
|29.42億
|31.42億
|32.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.77
|0.93
|0.92
|0.56
|0.36
|營業收入
|16.45億
|18.96億
|20.61億
|21.81億
|27.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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