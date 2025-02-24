鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品HRL-US的目標價調降至32元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)提出目標價估值：中位數由33元下修至32元，調降幅度3.03%。其中最高估值43元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予霍梅爾食品評價：積極樂觀2位、保持中立8位、保守悲觀4位。
霍梅爾食品今(24日)收盤價為29.65元。近5日股價上漲3.03%，標普指數下跌1.66%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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